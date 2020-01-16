Мишустин на встрече с КПРФ исключил введение послаблений по НДФЛ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, кандидатура которого предложена президентом Владимиром Путиным на пост премьер-министра, на встрече с фракцией КПРФ исключил введение послаблений по НДФЛ, пообещав адресную помощь для малоимущих россиян. Об этом сообщил участник заседания фракции с участием Мишустина, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

"Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь", - написал Обухов в четверг в своем Telegram-канале.

По словам политика, Мишустин также заявил, что намерен провести инвентаризацию по нацпроектам и разобраться, что мешает их реализации, заняться решением проблем в здравоохранении.

В сентябре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить от НДФЛ малоимущих россиян, установив необлагаемый минимум дохода. Позднее он заявил ТАСС о росте поддержки этой инициативы среди членов правительства и в администрации президента. Дмитрий Медведев тогда назвал эту тему очень чувствительной, отметив, что над ней еще предстоит подумать.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявляла, что считает возможным освобождать от НДФЛ тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда.