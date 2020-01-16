Сделка по приобретению туроператора "Интурист" турецким инвестором закрыта

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сделка по приобретению старейшего российского туроператора "Интурист" турецким инвестором Нешетом Кочкаром закрыта после одобрения Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Сделка закрыта. ФАС одобрила сделку перед Новым годом", - отметили в компании.

В пресс-службе ФАС пока не ответили на запрос ТАСС по поводу сделки.

Нешет Кочкар является вторым по величине инвестором Thomas Cook Group, а также владельцем Anex Tourism. В сделке с "Интуристом" он выступает как частный инвестор. При этом объединение турецкого оператора Anex Tour и "Интуриста" не планируется, сообщали ранее в "Интуристе".

Реструктуризация бизнеса

После закрытия сделки выездной и въездной туризм были разведены по разным юридическим лицам, говорится в сообщении "Интуриста". Отправкой туристов за рубеж будет заниматься ООО "Национальная туристическая компания Интурист" (НТК "Интурист"). Функции по приему иностранных туристов в России сосредоточит ООО "Туроператор Интурист", в связи с чем подано заявление об исключении этого юрлица из реестра выездных туроператоров, который ведет Ростуризм.

Туроператор также продолжит развивать внутренний туризм для российских клиентов, пока это направление бизнеса остается в структуре ООО "Туроператор Интурист", уточнили ТАСС в пресс-службе компании.

При этом новый владелец "Интуриста" пока не отказывается от планов по проведению первичного публичного предложения акций (IPO) туроператора, отметили в компании.

Как сообщали ранее в "Интуристе", Нешет Кочкар намерен вывести "Интурист" на IPO после завершения рекапитализации и реструктуризации компании.