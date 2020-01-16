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Бизнесмены надеются на прекращение формального применения ст. 210 УК после послания Путина

Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи отметил, что тот факт, что поправки будут рассмотрены Госдумой сразу на следующий день после послания Федеральному собранию, говорит о том, что законодатели услышали посыл главы государства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Представители российского бизнеса рассчитывают на прекращение формального применения ст. 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества") после обращения президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, в котором он предложил внести поправки в эту статью. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава Ассоциации защиты бизнеса, член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

"О недопустимости формального применения ст. 210 УК РФ об организованном преступном сообществе к предпринимательской сфере говорили давно. Этот пункт ежегодно включался в доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Сейчас, после того как поправки в закон внес президент, есть обоснованные ожидания, что назревшие изменения, наконец, будут приняты", - сказал правозащитник.

По его словам, тот факт, что поправки будут рассмотрены профильным комитетом Госдумы уже в четверг, на следующий день после послания, говорит о том, что законодатели услышали посыл главы государства. "Само содержание поправок логично, и они всерьез могут изменить практику применения данной статьи, если главу государства услышат не только депутаты, но и силовики. Кроме того, после того как поправки будут приняты и закон вступит в силу, часть уже осужденных по ст. 210 предпринимателей могут рассчитывать на отмену приговора", - считает Хуруджи. Он добавил, что в эту категорию попадут те бизнесмены, в деле которых единственным доказательством вины в создании ОПС была именно организационно-правовая структура компании.

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