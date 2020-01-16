Бизнесмены надеются на прекращение формального применения ст. 210 УК после послания Путина

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Представители российского бизнеса рассчитывают на прекращение формального применения ст. 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества") после обращения президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, в котором он предложил внести поправки в эту статью. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава Ассоциации защиты бизнеса, член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

"О недопустимости формального применения ст. 210 УК РФ об организованном преступном сообществе к предпринимательской сфере говорили давно. Этот пункт ежегодно включался в доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Сейчас, после того как поправки в закон внес президент, есть обоснованные ожидания, что назревшие изменения, наконец, будут приняты", - сказал правозащитник.

По его словам, тот факт, что поправки будут рассмотрены профильным комитетом Госдумы уже в четверг, на следующий день после послания, говорит о том, что законодатели услышали посыл главы государства. "Само содержание поправок логично, и они всерьез могут изменить практику применения данной статьи, если главу государства услышат не только депутаты, но и силовики. Кроме того, после того как поправки будут приняты и закон вступит в силу, часть уже осужденных по ст. 210 предпринимателей могут рассчитывать на отмену приговора", - считает Хуруджи. Он добавил, что в эту категорию попадут те бизнесмены, в деле которых единственным доказательством вины в создании ОПС была именно организационно-правовая структура компании.