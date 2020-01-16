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Акции "Яндекса" обновили исторический максимум после слов Мишустина о поддержке

Их стоимость составила 2 тыс. 838 рублей за бумагу
Описание
© Bloomberg/Getty Images

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Акции "Яндекса" на открытии Московской биржи подорожали на 5,5%, до 2 тыс. 838 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:10 мск.

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При этом максимальный рост акций составил 6,66%, до 2 тыс. 869 рублей за бумагу. На 11:17 мск бумаги компании торгуются по 2 тыс. 789 рублей (+3,7%).

Таким образом, акции компании обновили исторический максимум.

Рост акций произошел на новостях о том, что кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с парламентской фракции коммунистов пообещал поддержку "Яндексу". Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

"Хвалил "Яндекс" и обещает ему поддержку", - написал Обухов.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина в четверг, перед пленарным заседанием глава ФНС поочередно встречается со всеми четырьмя фракциями Госдумы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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