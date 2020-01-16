Число российских магазинов на AliExpress за 2019 год увеличилось почти в 100 раз

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Число российских продавцов на интернет-площадке AliExpress за 2019 г. увеличилось в 100 раз и достигло 10 тысяч сообщили ТАСС в компании "AliExpress Россия" (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ).

"Количество новых российских продавцов на платформе за 2019 г. выросло в 100 раз. Сейчас их порядка 10 тысяч", - сообщили в компании. Так, в 2019 г. к площадке, в частности, присоединились: магазин игрушек "Симбат", магазины электроники и бытовой техники "Ситилинк", "Поларис", "Холодильник.ру", магазин фабрики косметических изделий "Свобода", "Мегафон", а также бренды ювелирных изделий Sunlight и Sokolov.

Покупки россиян в новогодние праздники

Компания также раскрыла результаты работы за время новогодних каникул (с 1 по 7 января 2020 г.): покупатели площадки сделали более 9 млн заказов и более 14 млн поисковых запросов. Традиционно около 70% запросов пришлось на категории одежда, электроника и детские товары.

"Мы обратили внимание на новые трендовые запросы на платформе: в категории "электроника" - стали беспроводные наушники и увлажнители воздуха. Аналитики компании подчеркивают, что популярность беспроводных наушников связана с выходом AirPods Pro и популярностью новой категории в целом", - сообщили в компании.

Поисковые запросы имеют сезонность, поэтому сейчас заметна популярность увлажнителей воздуха - благодаря теплой зиме и отопительному периоду эта категория растет динамичнее других. Повышенной популярностью пользуются портативные увлажнители воздуха - спрос на них год к году вырос более чем в 3 раза, добавили в "AliExpress Россия".

Аналитики компании также изучили популярные товары в городах - миллионниках и выяснили, что в праздники в категориях "одежда" и "товары для красоты" появились новые лидеры: не только зимняя обувь, нарядные платья с блесками, наручные часы и бижутерия, но также и маски для лица и увлажняющие кремы для лица. "Во всем этом также заметны предпочтения пользователей в связи с праздничными днями, теплой зимой и приближающимися праздниками - 8 марта и 23 февраля", - отметили в компании.

В Ozon сообщил ТАСС, что в январские праздники на площадке интернет-магазина с 3 января выросли на 40% продажи книг относительно аналогичного периода прошедшего года, средний чек на январских каникулах в этой категории составил 664 рубля с НДС и без учета доставки; спрос на настольные игры и товары для творчества увеличился на 85% при среднем чеке в 762 рубля.

"В этих двух категориях средний чек сократился незначительно - всего на 10%, что связано с повышенными тратами покупателей в декабре, а также с распродажей", - пояснили в компании.

В это же время Ozon отметил рост продаж в категории зимних видов спорта - на 37% при среднем чеке в 2 тысячи 304 рубля, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года. Продажи товаров для взрослых в этот период также выросли на Ozon на 257%, а средний чек остается стабильным по сравнению с прошлым годом - 959 рублей.

В новость были внесены изменения (12:29 мск) — обновлена информация по тексту.