Рига заинтересована в организации транспортировки нефти через порты Латвии в Белоруссию

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Правительство Латвии заинтересовано в организации транспортировки нефти через латвийские порты в Белоруссию. Об этом сообщил в четверг журналистам премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"С одной стороны можно транспортировать [нефтепродукты] из Белоруссии через Латвию, через порты во весь мир, также можно обсуждать и другую возможность - импорта нефти со всего мира через Латвию в Белоруссию", - сказал премьер-министр. По его словам, стороны "обсуждают такие возможности". "Бизнес должен быть взаимовыгодным, именно здесь мы видим большие возможности для Латвии и Белоруссии". - сказал он.

Кариньш отметил, что практические вопросы должны решать компании двух стран. "Что касается правительства, то оно в высшей степени заинтересовано в развитии этих возможностей. Здесь вопрос практический, надо общаться с терминалами, нужно общаться с железнодорожными компаниями, которые будут обеспечивать эти поставки", - сказал он. По его словам, "что касается позиции Латвии, то она в этой сфере заинтересована в долгосрочных отношениях".

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в четверг встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В начале текущей недели посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис сказал, что в ходе визита в Минск латвийского премьер-министра стороны обсудят вопросы поставки нефти в Белоруссию через порты Латвии. Ранее первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что его страна направила предложения о покупке нефти Украине, Азербайджану, Казахстану, Польше и странам Балтии.