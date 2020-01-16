В МИД КНР рассказали, от чего будут зависеть будущие переговоры республики и США

ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Переговоры по второй фазе торгового соглашения между Китаем и США будут зависеть от выполнения условий первой сделки. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Первостепенной задачей является при усилиях обеих сторон и на основе принципов взаимного уважения и равенства, соблюдая положения этого соглашения и учитывая ключевые интересы обеих сторон, выполнить договоренности первого этапа торговой сделки. Это сыграет важную роль в будущем развитии торгово-экономических отношений Китая и США", - сказал он в ответ на вопрос о том, когда стороны приступят к переговорам по второму соглашению.

"Подписание первого этапа торгового соглашения между Китаем и США несет выгоду не только двум нашим странам, но и всему миру. Это демонстрирует, что мы всегда можем выработать надлежащее решение соответствующей проблеме путем диалога и консультаций на основе принципов равенства и взаимного уважения", - сказал дипломат.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп.