Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы. Об этом сообщил в четверг участник заседания фракции с участием Мишустина, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

"Пенсионная реформа... готов ли Мишустин отменять пенсионную реформу? Ответ незатейлив: ничего трогать не буду. А буду разбираться с возрастом дожития", - написал Обухов в своем Telegram-канале.

Кроме того, коммунисты подняли тему национализации добывающей промышленности и ряда других отраслей экономики. "Ответ: "Я против национализации", - написал Обухов.

Президент Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.