Аграрии КБР представят свою продукцию на выставке "Зеленая неделя 2020" в Берлине

НАЛЬЧИК, 16 января. /ТАСС/. Одиннадцать предприятий агропромышленного комплекса и два научно-исследовательских института представят Кабардино-Балкарскую Республику (КБР) на 85-й международной выставке-ярмарке "Зеленая неделя 2020", которая пройдет 17-26 января в Берлине. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минсельхоза региона.

"В седьмой раз КБР примет участие в 85-й международной выставке-ярмарке "Зеленая неделя 2020", которая проходит ежегодно в Берлине. На площади 50 кв. м будет выставлена продукция 11 пищевых и перерабатывающих предприятий и разработки двух научно-исследовательских институтов КБР. Участникам и гостям выставки представят плодоовощные консервы, овощи и фрукты, фруктовые соки, кондитерские и хлебобулочные изделия, минеральную воду и безалкогольные напитки, колбасные изделия, молочные продукты и сыры", - уточнили в пресс-службе.

В работе выставки примет участие делегация Кабардино-Балкарии, в состав которой входят сотрудники Минсельхоза региона и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. "В рамках "Зеленой недели" пройдут конференции, дискуссии и семинары, посвященные насущным проблемам сельского хозяйства и их решениям. Культурная программа выставки предполагает выступление художественных коллективов", - добавили в министерстве. Выставка включена в перечень ключевых конгрессно-выставочных и деловых миссий Минсельхоза РФ в 2020 году.

На "Зеленой неделе 2020" (International Green Week Berlin) будут представлены крупнейшие достижения в области сельского хозяйства, производства продовольственных товаров и садоводства. В ней будут участвовать порядка 250 отечественных компаний. Россия представит на выставке единую масштабную экспозицию площадью 5 тыс. кв. м, организованную Минсельхозом РФ совместно с Российским экспортным центром. 18 регионов страны презентуют свою лучшую сельскохозяйственную и продовольственную продукцию: хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбу и морепродукты, овощи и фрукты, растительное масло, мед, вино.