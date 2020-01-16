Комитет Госдумы поддержал законопроект о выводе бизнеса из-под статьи об ОПС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в четверг поддержал к первому чтению президентский законопроект о выводе законно работающих бизнес-структур из-под статьи Уголовного кодекса (УК) об организованных преступных сообществах (ОПС). Комитет является соисполнителем по законопроекту, профильным назначен комитет по госстроительству и законодательству.

"Сейчас принципиально важно обеспечить благоприятный климат для развития экономики и как можно быстрее реализовать президентские инициативы по снижению рисков для ведения предпринимательской деятельности", - заявил глава комитета Василий Пискарев. "Сегодня необходимо ослабить давление уголовного законодательства на бизнес, - продолжил он. - И в этой связи важнейшей инициативой являются предложения изменить статью 210 УК РФ о создании организованных преступных сообществ".

Депутат также отметил, что предложенные поправки "существенно ослабляют уголовное преследование" по пяти составам УК РФ, затрагивающим сферы экономики. Речь идет о статье 193 УК о наказании за невозвращение валютной выручки из-за рубежа.

В связи с тем, что сегодня существуют серьезные санкции против России, такие нарушения могут возникать по независящей от компании причине, подчеркнул парламентарий. Он сообщил, что уголовная ответственность в таких случаях будет наступать только после повторного совершения правонарушения, если за первое виновное лицо было привлечено к административной ответственности. Порог, за которым наступает уголовная ответственность, предлагается также поднять по четырем составам по налоговым правонарушениям.

О законопроекте

Статью 210 УК РФ предлагается дополнить примечанием, согласно которому "учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица", не подлежат уголовной ответственности только лишь по причине наличия организованной структуры, "за исключением случая, когда эти организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений".

Как отмечается в пояснительных материалах, "преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных видов преступных групп более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью". В то же время, продолжают разработчики, сейчас наметилась "тревожная тенденция" формального применения статьи об ОПС против учредителей, руководителей и сотрудников организаций, осуществляющих обычную экономическую деятельность. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В связи с этим глава государства предлагает уточнить, что руководители и сотрудники фирм и организаций не должны попадать под статью о криминальных сообществах исключительно в силу того, что работают в единой структуре.