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Формирование правительства России

"Яндекс" надеется, что новый кабмин оставит в приоритетах вопросы цифровизации

При этом управляющий директор Тигран Худавердян отметил, что "Яндекс" - "точно не та компания, которая может ставить какие-то цели правительству, ее дело в другом"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Яндекс" надеется, что вопросы цифровизации и развития IT-сферы сохранят свою актуальность при новом правительстве РФ. Об этом журналистам в четверг в кулуарах Гайдаровского форума сообщил управляющий директор компании Тигран Худавердян.

"Мы обсуждали сегодня [в рамках форума] цифровую трансформацию, в целом цифровизацию индустрии, страны. Это очень важные темы, надеемся, что они сохранятся, не сойдут с повестки, останутся такими же приоритетными", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Однако, отметил он, "Яндекс" - "точно не та компания, которая может ставить какие-то цели правительству, ее дело в другом".

Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в своем Telegram-канале сообщил, что кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с парламентской фракцией коммунистов "хвалил "Яндекс" и пообещал поддержку".

Теги
РоссияФормирование правительства России
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