Лавров заявил, что США пытаются тормозить деятельность ВТО

ТАШКЕНТ, 16 января. /ТАСС/. Вашингтон пытается навязать свои подходы и тормозит деятельность Всемирной торговой организации (ВТО), где из-за американской позиции не может нормально функционировать механизм по урегулированию споров. Об этом заявил в четверг глава российского дипведомства Сергей Лавров, выступая в ташкентском филиале МГИМО (У) МИД РФ.

"Продолжаются попытки использовать методы недобросовестной конкуренции в экономической сфере. За рамками "двадцатки", за рамками ВТО Вашингтон пытается все-таки навязывать свои подходы, тормозит деятельность, так сказать, Всемирной торговой организации, где из-за позиции США не может нормально функционировать механизм по урегулированию споров", - сказал Лавров.

"А тем временем наши американские коллеги пытаются на двусторонней основе навязывать свои решения мировых проблем, используя активно, не стесняясь, и протекционизм, и односторонние нелегитимные экономические санкции, и откровенно злоупотребляя статусом доллара", - добавил он.

По мнению Лаврова, "будущее не за этими методами торговых и прочих, включая непосредственно горячих, войн, а за методами выстраивания сотрудничества при отказе от диктата, от угроз, от игр с нулевой суммой". Он указал на необходимость "воспитывать ценности диалога консенсуса и взаимного уважения".

"Только так можно двигаться по пути поиска действительно устойчивых, а не сиюминутных, рассчитанных на некие внутриполитические события и электоральные циклы решений глобальных проблем", - заключил глава МИД РФ.