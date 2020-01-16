КПРФ предложила Мишустину продумать, как удвоить ассигнования на соцсферу

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Фракция КПРФ на встрече с кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным предложила ему рассмотреть вопрос об увеличении финансирования социальной сферы. Об этом рассказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов по итогам заседания фракции.

"Мы предложили [Мишустину] рассмотреть [вопрос], как удвоить ассигнования на социальную сферу. Сегодня мы ему задали прямо вопрос: есть ключевые направления - это модернизация, новейшие технологии, сохранение экологии. Если посмотреть, как выполняются национальные проекты, они выполняются на четверть, на половину, вообще провалены средства. Поэтому ему надо будет определяться, с кем и какими средствами реализовывать эту программу", - сказал он.

По словам лидера коммунистов, пока на эти вопросы парламентарии не услышали ответы, поскольку Мишустину еще только предстоит разобраться в ситуации.

"Мы предложили, учитывая, что президент сформировал команду… по изменению Конституции РФ, попробовать уже в начальной стадии провести ту идею, которая заложена: начать консультации с фракциями, посмотреть кадровый состав, предложить под это новую программу - программу возрождения страны, которая отталкивается от послания президента", - добавил Зюганов. По мнению политика, при грамотно выстроенной работе уже в этом году можно "вытащить страну на темпы выше мировых".