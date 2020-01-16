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Формирование нового правительства России

КПРФ предложила Мишустину продумать, как удвоить ассигнования на соцсферу

По словам лидера партии Геннадия Зюганова, пока на эти вопросы парламентарии не услышали ответы, поскольку кандидату на пост премьер-министра еще только предстоит разобраться в ситуации

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Фракция КПРФ на встрече с кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным предложила ему рассмотреть вопрос об увеличении финансирования социальной сферы. Об этом рассказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов по итогам заседания фракции.

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"Мы предложили [Мишустину] рассмотреть [вопрос], как удвоить ассигнования на социальную сферу. Сегодня мы ему задали прямо вопрос: есть ключевые направления - это модернизация, новейшие технологии, сохранение экологии. Если посмотреть, как выполняются национальные проекты, они выполняются на четверть, на половину, вообще провалены средства. Поэтому ему надо будет определяться, с кем и какими средствами реализовывать эту программу", - сказал он.

По словам лидера коммунистов, пока на эти вопросы парламентарии не услышали ответы, поскольку Мишустину еще только предстоит разобраться в ситуации.

"Мы предложили, учитывая, что президент сформировал команду… по изменению Конституции РФ, попробовать уже в начальной стадии провести ту идею, которая заложена: начать консультации с фракциями, посмотреть кадровый состав, предложить под это новую программу - программу возрождения страны, которая отталкивается от послания президента", - добавил Зюганов. По мнению политика, при грамотно выстроенной работе уже в этом году можно "вытащить страну на темпы выше мировых".

Теги
РоссияФормирование нового правительства России
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