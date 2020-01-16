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Формирование правительства России
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Греф считает, что главным в правительстве должен быть министр образования

По мнению главы Сбербанка, министр образования "закладывает основы культурного кода"
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что главным в любом правительстве должен быть министр образования. Такое мнение он высказал, выступая на Гайдаровском форуме в рамках сессии "Доверие как фактор и инструмент экономического развития".

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"Я пришел к выводу, что самый главный министр в правительстве - это министр образования. Не министр финансов, не министр экономики, а министр образования. Причем не высшего, а среднего образования, потому что этот министр закладывает основы культурного кода", - сказал Греф.

Он отметил, что в среду в ходе послания президента РФ Федеральному собранию услышал о необходимости внедрения учебных программ для маленьких детей.

"У нас до сих пор нет этого ГОСТа про так называемый soft skills - социальные, эмоциональные навыки, управление собой и взаимодействие с окружающими. Мы должны детей своих этому учить. Нужно работать с образовательной системой, только так можно радикально поменять ситуацию с доверием власти", - сказал он.

По словам Грефа, "если нет доверия бизнеса власти, невозможно проводить никакую экономическую политику".

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичФормирование правительства России
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