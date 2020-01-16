Власти Кубани намерены увеличить иностранные инвестиции в сельское хозяйство

КРАСНОДАР, 16 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены расширить партнерство с Германией в области сельского хозяйства и привлечь дополнительные иностранные инвестиции в эту отрасль за счет возрождения традиции участия в международной выставке "Зеленая неделя" в Берлине. Об этом журналистам сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, эксперты неоднократно называли Кубань житницей России и гарантом продуктовой безопасности страны. Кубань - основной экспортер зерна, основной вид экспортируемой продукции - пшеница.

"После пятилетнего перерыва Краснодарский край принимает участие в международной сельскохозяйственной выставке "Зеленая неделя" в Берлине. Край представит товары самого высокого качества, отвечающие мировым стандартам экологичности и безопасности, чтобы заинтересовать немецкий бизнес инвестировать в Кубань. Отмечу, что между краем и Германией налажены давние и крепкие отношения, только за прошлый год наш внешнеторговый оборот превысил $206 млн", - сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что на выставке свою продукцию представят более 30 кубанских производителей: это чай, соки, плодоовощные консервы, винодельческая и кондитерская продукция, крупы. По его словам, многие из этих компаний уже экспортируют свою продукцию. "Уверен, что участие в выставке позволит нашим предприятиям выйти на новые зарубежные рынки сбыта", - сказал губернатор Краснодарского края.