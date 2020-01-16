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Эксперты: рост спроса на нефть в мире в 2020 году ускорится с 1 млн до 1,2 млн б/с

Согласно данным Международного энергетического агентства, страны ОПЕК+ в декабре выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 142% от плана

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) оставило без изменений прогноз по росту спроса на нефть в мире, в соответствии с которым в 2020 году он ускорится до 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с 1 млн баррелей в сутки в 2019 году, следует из январского отчета агентства.

"Прогнозируется, что рост спроса на нефть ускорится до 1,2 млн баррелей в сутки, что будет частично поддержано относительно низкими ценами, более сильным ростом мирового ВВП, чем в прошлом году, и прогрессом в разрешении торговых споров", - отмечается в документе.

При этом МЭА сохранило прогноз роста поставок от стран "не ОПЕК" в 2020 году на уровне 2,1 млн б/с.

Драйверами роста будут выступать США, Бразилия и Норвегия, на которых придется соответственно 1,1 млн б/с, 310 тыс. б/с и 390 тыс. б/с. Дополнительные объемы нефти также ожидаются из Канады, снявшей ограничения по добыче, из Гайаны, которая начала добывать нефть в декабре, и Австралии.

Запасы нефти стран ОЭСР в ноябре [данные по запасам обычно идут с задержкой в два месяца] снизились на 2,9 млн баррелей - до 2,912 млрд баррелей. На этом уровне они оказались на 8,9 млн баррелей выше среднего за пять лет уровня и покрывали спрос в течение 60,6 дней. Объем запасов растет в США и Европе, но снижается в Японии.

Исполнение сделки

Согласно данным МЭА, страны ОПЕК+ в декабре выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 142% от плана, улучшив этот показатель со 125% в ноябре за счет ближневосточных стран ОПЕК, которые добровольно продолжают снижать добычу более интенсивно, чем это предусмотрено условиями сделки. 

В частности, страны ОПЕК в декабре снизили добычу нефти на 180 тыс. баррелей в сутки (б/с) к ноябрю - до 29,44 млн б/с. Сделку о сокращении добычи 11 стран картеля, участвующих в соглашении, выполнили на 181% от плана, то есть сократив добычу на 1,47 млн б/с вместо 812 тыс. б/с. В ноябре этот показатель был на уровне 154%.

В декабре на 200 тыс. б/с добычу сократила Саудовская Аравия - до 9,68 млн б/с, Ирак снизил производство на 60 тыс. б/с - до 4,59 млн б/с.

Страны "не ОПЕК", участвующие в Венском соглашении, напротив, недовыполняют свои обязательства - в декабре уровень исполнения сделки составил лишь 59% за счет роста добычи в Казахстане, Мексике, России и других странах. В ноябре этот показатель составлял 61%.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Соглашение действует до конца марта 2020 года.

Позднее на встрече в начале декабря 2019 года было решено усилить сокращение добычи до марта до 1,7 млн баррелей в сутки. Квота России увеличена с 228 до 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, она будет действовать в течение первого квартала.

Теги
АвстралияБразилияЯпонияКанадаГайанаМексикаСШАКазахстанИракНорвегияРоссияСаудовская Аравия
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