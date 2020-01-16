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Формирование правительства России
Обновлено 

Володин: в Госдуме ждут от Мишустина более активного решения задач развития экономики

Как заявил спикер Госдумы, задачи, которые стоят перед страной, надо решать более динамично

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы ждут от Михаила Мишустина в случае его назначения на пост премьер-министра более активного решения задач развития экономики и реализации национальных проектов. Об этом заявил в четверг журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин перед началом рассмотрения на заседании вопроса о даче согласия президенту РФ на назначение Мишустина главой правительства.

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"Многое сделано, мы сегодня об этом говорили. Высказывали слова благодарности [прежнему] председателю правительства [Дмитрию Медведеву] и членам кабинета министров за то, что была выстроена эффективная работа с парламентом, за то, что многое удалось сделать", - сказал глава нижней палаты парламента РФ. "Но мы понимаем, что задачи, которые стоят перед страной, которые ставит президент в послании [Федеральному собранию], надо решать более динамично, выходя на конкретные результаты", - подчеркнул Володин.

"Поэтому наша надежда и, если хотите, ожидания от правительства именно такие, что будут более эффективно реализовываться национальные проекты, правительство будет более активно решать задачи развития экономики", - добавил председатель Госдумы, предупредив, что без достижения темпов роста экономики выше среднемировых власти страны не смогут решить социальные вопросы.

По словам спикера, "все эти темы звучали на встречах [думских фракций] с кандидатом на пост председателя правительства". "У него есть понимание ответственности: что уже где-то в середине апреля в рамках отчета правительства придется вновь прийти в Госдуму и выступать перед депутатами", - сказал Володин, подчеркнув, что "ежегодный отчет правительства - норма, которая относится к полномочиям Госдумы и должна быть реализована в любом случае". "Мы как раз говорили, что времени на раскачку нет", - добавил политик.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование правительства России
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