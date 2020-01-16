Греф считает недоверие к судебной системе одной из системных проблем в экономике

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает одной из системных проблем в экономике России недоверие к судебной системе.

"Это катастрофа просто. Какое количество невиновных людей оказываются потом [в тюрьме]. О каком доверии можно вести речь к судебной системе, к правоохранительной системе и так далее. Это большая проблема, а недоверие к судебной системе - это одна из системных проблем в экономике в целом. Если нет доверия к такому важнейшему институту, как судебная система, то дальше можно ничего больше не обсуждать", - сказал Греф на сессии Гайдаровского форума "Доверие как фактор и инструмент экономического развития".

По его словам, "возможность оговорить соучастника преступления при сделке со следствием является серьезнейшей законодательной проблемой, которая должна быть решена". "И те люди, которые когда-то писали этот механизм в российском законодательстве, они точно не понимали, что такое дилемма заключенного. Это нужно исправлять, иначе доверие к правоохранительной системе восстановить будет невозможно", - заключил Греф.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.