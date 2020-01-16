Браверман: закупки крупными компаниями у самозанятых будут выгодны обеим сторонам

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Закупка крупными компаниями товаров и услуг у самозанятых граждан выгодна обеим сторонам. Такое мнение высказал в четверг на Гайдаровском форуме глава Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман.

"Наш анализ показал, что сегодня крупные компании закупают у физических лиц (не самозанятых) продукции на 180 млрд рублей ежегодно. При этом крупные компании платят НДС, а физическое лицо по гражданско-правовому договору платит 13% налога. Регистрация в самозанятые дает возможность не платить НДС "крупняку" и платить 6% самозанятым, то есть это выгодно всем", - сказал он, уточнив, что с этого года самозанятые граждане получили доступ к закупкам по аналогии с малым и средним бизнесом.

Режим самозанятых сначала появился как пилотный проект, - с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С этого года данный статус стал доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Изначально власти ставили перед собой задачу в первый год работы пилотного проекта достичь показателя в 200 тыс. зарегистрированных самозанятых. Однако в конце декабря 2019 года сообщалось, что в качестве самозанятых зарегистрировалось более 330 тыс. человек.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главной темой обозначено "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.