Мишустин считает необходимым сохранять инфляцию в России на уровне 4%

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин считает необходимым сохранить инфляцию в России на уровне 4%. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы.

"Для того чтобы достичь названных [президентом России в послании Федеральному собранию] целей, нам, конечно, необходимо сохранить макроэкономическую стабильность, а значит аккумулировать дополнительные доходы на выполнение взятых обязательств, четко расставлять приоритеты по бюджетным расходам, сохранить инфляцию в заданных параметрах - не выше 4%", - сказал он.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что регулятор пока не считает целесообразным пересматривать целевой уровень инфляции, поскольку это может быть "вредно" для экономики.

По данным Росстата, инфляция в России в 2019 года составила 3%. ЦБ ожидает, что в первом квартале 2020 года инфляция сложится на уровне ниже 3%, а по итогам 2020 года будет находиться в диапазоне 3,5-4%.