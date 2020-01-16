Мишустин: члены кабмина будут нести персональную ответственность за достижение наццелей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение целей национального развития, заявил кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин.

"Если вы поддержите мою кандидатуру, я буду ориентировать новый состав правительства Российской Федерации на такое тесное партнерство с депутатами Государственной думы, с фракциями, с Советом Федерации. Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития", - сказал Мишустин.