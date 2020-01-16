Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин отрицательно относится к идее списания долгов населения по кредитам, поскольку такая практика чревата негативными последствиями.

Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"Плохо оцениваю (такое предложение - прим. ТАСС). Списания по кредитным обязательствам приведут к целой волне банкротств, соответственно деньги потеряют те, кто совсем не виноват. Вообще плохо оцениваю списания как пока еще действующий налоговик", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос о том, как он оценивает инициативу фракции ЛДПР о списании кредитных долгов россиян.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем Twitter выступил с предложением ликвидировать в России микрофинансовые организации и коллекторские агентства. Он также предложил списать 40 млрд рублей долгов граждан перед ними.