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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Браверман: закупки у самозанятых в 2020 году могут составить не менее 180 млрд рублей

Глава Корпорации МСП уточнил, что данная цифра соответствует ежегодному показателю закупок крупными компаниями у физических лиц

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Объем закупок товаров и услуг крупными компаниями у самозанятых, которые с этого года получили такую возможность наравне с малым и средним бизнесом, по итогам 2020 года может составить не менее 180 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума глава Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман.

"Не менее 180 млрд рублей, это минимальная цифра", - сказал он, отвечая на вопрос о предполагаемом объеме закупок у самозанятых в этом году.

Браверман пояснил, что данная цифра соответствует ежегодному показателю закупок крупными компаниями у физических лиц, которая как раз составляет около 180 млрд рублей. Он считает, что стимулами для достижения показателя станет взаимная выгода поставщика и потребителя, которая заключается в улучшении условий отчисления налогов по договору об осуществлении таких закупок.

Режим самозанятых сначала появился как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С этого года данный статус стал доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.

Изначально власти ставили перед собой задачу в первый год работы пилотного проекта достичь показателя в 200 тыс. зарегистрированных самозанятых. Однако в конце декабря прошлого года сообщалось, что в качестве самозанятых зарегистрировалось уже более 330 тыс. человек.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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