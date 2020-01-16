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Формирование правительства России
Обновлено 

Мишустин заявил, что Россия должна продвигать собственные передовые цифровые платформы

Кандидат на пост премьер-министра РФ отметил, что цифровая трансформация затрагивает практически все отрасли экономики

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин намерен помогать российским компаниям продвигать отечественные цифровые платформы на внешние рынки и развивать их внутри страны. Об этом Мишустин заявил на пленарном заседании Госдумы.

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"У России есть замечательные решения и свои платформы, очень важно в этом смысле помочь нашим умным ребятам, которые создают эти цифровые платформы, и с экспортом помочь, вообще, с определением того, где мы можем поднажать и где развиться", - сказал Мишустин.

Он призвал не забывать, что мир стоит на пороге больших изменений, а цифровая трансформация затрагивает практически все отрасли экономики. "Если мы посмотрим - 20 лет назад на 20-ку компаний, которые были лидерами по капитализации, то кроме Microsоft, все исчезли - и Coca Cola, и Walmart… Их нет в капитализации, ушли они и не в 30-ку, и не в 40 компаний. Новые 20 компаний - это практически все цифровые гиганты. Никто не слышал тогда об Amazon, Facebook. Через 10 лет новые стартапы сегодняшние придут на их смену", - сказал он.

Он также обратил внимание на сверхновые технологии, которые координируют агентов рынка - "тех, кто заказывает, что необходимо, с теми, кто потребляет, минуя регуляторов". В качестве примера он привел Uber.

Мишустин подчеркнул, что правительству пора думать, как стать цифровой платформой, "которая помогает людям не замечать те самые сложные сервисы, которые должно правительство оказывать". Он напомнил, что такая практика существовала в Федеральной налоговой службе. "Мы старались, главный наш лозунг был - быть незаметными, чтобы не мешать бизнесу создавать новую добавленную стоимость. И если, я говорил, вы нас не замечаете, то это хорошо, - указал он. - Надеюсь, что наши сегодняшние планы, в том числе нацпроект "Цифровая экономика", помогут нам создать такую цифровую платформу".

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование правительства России
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