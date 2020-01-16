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Предложения по изменению Конституции РФ
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Путин: отказ от индексации пенсий будет восприниматься как нарушение конституции

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© Михаил Метцель/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 16 января. /ТАСС/. Закрепление в Конституции РФ обязательной индексации пенсий не позволит отказаться от этого шага в польщу каких-либо других приоритетов. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон.

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Он напомнил о своей инициативе закрепить в конституции гарантию достойного пенсионного обеспечения и регулярную индексацию пенсий. "Вроде бы мы и так это делаем на сегодняшний день, но так было не всегда, и многие из присутствующих здесь об этом хорошо осведомлены, знают", - сказал Путин. В качестве примеров аргументации отказа от индексации он привел такие "обоснования" - мол, "денег не хватает, приоритетов много, пенсионеры подождут". "Если мы зафиксируем в конституции необходимость индексации, то так уже никогда в будущем никто не скажет", - сказал глава государства.

"Правительство обязано будет индексировать пенсии, или это будет нарушение конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями", - заключил Путин, отметив, что это даст возможность президенту "реагировать на это нарушение конституции в отношении всех должностных лиц", в том числе путем отстранения их от должности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменению Конституции РФ
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