Путин: отказ от индексации пенсий будет восприниматься как нарушение конституции

НОВО-ОГАРЕВО, 16 января. /ТАСС/. Закрепление в Конституции РФ обязательной индексации пенсий не позволит отказаться от этого шага в польщу каких-либо других приоритетов. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон.

Он напомнил о своей инициативе закрепить в конституции гарантию достойного пенсионного обеспечения и регулярную индексацию пенсий. "Вроде бы мы и так это делаем на сегодняшний день, но так было не всегда, и многие из присутствующих здесь об этом хорошо осведомлены, знают", - сказал Путин. В качестве примеров аргументации отказа от индексации он привел такие "обоснования" - мол, "денег не хватает, приоритетов много, пенсионеры подождут". "Если мы зафиксируем в конституции необходимость индексации, то так уже никогда в будущем никто не скажет", - сказал глава государства.

"Правительство обязано будет индексировать пенсии, или это будет нарушение конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями", - заключил Путин, отметив, что это даст возможность президенту "реагировать на это нарушение конституции в отношении всех должностных лиц", в том числе путем отстранения их от должности.