Греф назвал Мишустина "абсолютно логичным" кандидатом на пост главы правительства

"Я думаю, она [кандидатура] неожиданной для всех была, но он один из абсолютно логичных кандидатов. Один из людей, который умеет достигать результата и имеет колоссальный опыт. Это один из самых подготовленных и обнадеживающих кандидатов", - заявил Греф журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

"Это человек высочайшей управленческой квалификации, работал на очень разных должностях. И я с огромным уважением отношусь к его человеческим качествам. Это редкий человек, талантливый, очень разносторонний. Таких людей немного. Он умеет строить команду, умеет строить отношения и делает это очень корректно, добивается результата очень корректно", - сказал глава Сбербанка.

Он также отметил, что не знает о планах Мишустина на посту главы кабмина, но выразил надежду, что новый премьер-министр начнет работу с управленческой реформы.

При этом, по словам Грефа, ему не предлагали войти в состав нового правительства. "Слава богу, нет", - сказал он.