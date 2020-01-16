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Мутко: изменения в кабмине не повлияют на восстановительные работы в Иркутской области

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Темпы восстановительных работ в Иркутской области после наводнений летом 2019 года не должны снижаться из-за изменений в правительстве РФ. Об этом сообщил журналистам в четверг и.о. вице-премьера РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков Виталий Мутко.

"Несмотря на это все [изменения в правительстве], нам надо продолжать работать, учитывая большой масштаб [работы в Иркутской области]. После формирования [правительства] могут быть изменения, но это не меняет сути, нам нужно продолжать работать" - сказал Мутко.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская область
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