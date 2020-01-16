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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Подгруппа Госсовета РФ рассмотрит вопросы повышения качества дорожных работ в 2020 году

Губернатор Курской области Роман Старовойт, возглавляющий подгруппу, отметил, что при планировании дорожных работ важно предусмотреть освещение, благоустройство прилегающей территории, автобусные остановки

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Подгруппа Госсовета РФ "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" в 2020 году сосредоточит свою работу на вопросах повышения качества дорожных работ и проектов в регионах, сообщил в четверг ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума губернатор Курской области Роман Старовойт, возглавляющий подгруппу.

"Мы сосредоточимся, в первую очередь, на качестве выполняемых работ и качестве проектных материалов. В прошлом году мы все увидели, что были выполнены проекты проезжей части и совсем упустили из виду тротуары и пешеходные дороги. А это вполне разумно совмещать", - сказал Старовойт.

Он отметил, что в городах, в частности, при работах на проезжих частях необходимо не только заниматься обустройством дорожного полотна, но и предусматривать на стадии проектирования освещение, благоустройство территории, автобусные остановки. Так, например, в Курске планируется согласовывать дорожные работы с Фондом капитального ремонта, чтобы ремонт фасадов зданий происходил параллельно с обустройством дорог.

Эти работы предусмотрены в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", который охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. В рамках реализации к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

Теги
РоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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