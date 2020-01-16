{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Белозеров заявил, что технология Hyperloop не готова к тому, чтобы ее применять

По словам главы РЖД, у компании есть отечественный магнитный поезд, который стоит как выставочный образец, но он не двигается

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Технология Hyperloop недостаточно проработана, пока что не идет речи о том, чтобы ее применять в России. Об этом сообщил генеральный директор "Российских железных дорог" Олег Белозеров на полях Гайдаровского форума.

"На сегодняшний момент это (Hyperloop - прим. ТАСС) больше, скажем так, исследовательский проект. Мы - компания, которая применяет уже готовые технологии, которые могут быть использованы в течение 5-10 лет. Мы считаем, наши инженеры, более того, институт ИПЕМ (Институт проблем естественных монополий - прим. ТАСС) доказал на сегодняшний момент, что те технологии, которые сейчас предлагаются, они еще несколько разрозненны, не доведены до конца, нет технологии безопасности, в том числе и перевозки пассажиров", - сказал глава РЖД.

Белозеров отметил, что есть ряд технологических проблем, которые решить до сих пор не удалось.

"Может ли двигаться [поезд на вакуумной подушке]? Потенциально да. У нас на самом деле есть наш отечественный магнитный поезд, который стоит как выставочный образец, но он не двигается", - заключил он.

Hyperloop - одна из нескольких компаний, работающих над реализацией одноименной технологии, которая представляет специальный трубопровод с пониженным давлением воздуха для перемещения пассажиров и грузов на большие расстояния в капсулах со скоростью до 1200 км в час. Компания уже имеет соглашения на проектирование и строительство линий высокоскоростной транспортной системы с Францией, Словакией, Австрией, Венгрией и ОАЭ, однако пока этот проект еще нигде не реализован.

Теги
РоссияБелозеров, Олег ВалентиновичГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Реклама на ТАСС
Минобороны не удалось обжаловать взыскание с "Северной верфи" 156 тыс. рублей
Российское военное ведомство требовало взыскать с завода почти 700 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС