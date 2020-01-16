Белозеров заявил, что технология Hyperloop не готова к тому, чтобы ее применять

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Технология Hyperloop недостаточно проработана, пока что не идет речи о том, чтобы ее применять в России. Об этом сообщил генеральный директор "Российских железных дорог" Олег Белозеров на полях Гайдаровского форума.

"На сегодняшний момент это (Hyperloop - прим. ТАСС) больше, скажем так, исследовательский проект. Мы - компания, которая применяет уже готовые технологии, которые могут быть использованы в течение 5-10 лет. Мы считаем, наши инженеры, более того, институт ИПЕМ (Институт проблем естественных монополий - прим. ТАСС) доказал на сегодняшний момент, что те технологии, которые сейчас предлагаются, они еще несколько разрозненны, не доведены до конца, нет технологии безопасности, в том числе и перевозки пассажиров", - сказал глава РЖД.

Белозеров отметил, что есть ряд технологических проблем, которые решить до сих пор не удалось.

"Может ли двигаться [поезд на вакуумной подушке]? Потенциально да. У нас на самом деле есть наш отечественный магнитный поезд, который стоит как выставочный образец, но он не двигается", - заключил он.

Hyperloop - одна из нескольких компаний, работающих над реализацией одноименной технологии, которая представляет специальный трубопровод с пониженным давлением воздуха для перемещения пассажиров и грузов на большие расстояния в капсулах со скоростью до 1200 км в час. Компания уже имеет соглашения на проектирование и строительство линий высокоскоростной транспортной системы с Францией, Словакией, Австрией, Венгрией и ОАЭ, однако пока этот проект еще нигде не реализован.