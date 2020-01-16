Ведомства представили к отмене более 3 тыс. актов в рамках "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ведомства заявили к отмене более 3 тыс. подзаконных актов в рамках "регуляторной гильотины" и направили их на согласование в Министерство экономического развития и Министерство юстиции РФ. Об этом в четверг сообщается на странице Минэкономразвития в Facebook со ссылкой на выступление замминистра экономического развития РФ - руководителя Федеральной службы по аккредитации Алексея Херсонцева на Гайдаровском форуме.

"Свыше 3 тыс. подзаконных актов России заявлены ведомствами к отмене в ходе реализации механизма "регуляторной гильотины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовленные 27 ведомствами документы об отмене нормативных правовых актов, применяемых при осуществлении 170 видов контроля и надзора, направлены на согласование в Минэкономразвития и Минюст.

Предполагается, что данные документы будут признаны утратившими силу с 1 января 2021 года.

В понедельник возглавлявший кабмин Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма "регуляторной гильотины". По его словам, в ближайшее время выйдет еще один документ по почти 3600 актам СССР правительственного уровня. При этом занимавший пост вице-премьера, руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко отметил, что на сегодня проделано две трети работы по отмене актов в рамках "регуляторной гильотины".

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Также под "гильотину" попадут законы и постановления, принятые в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.