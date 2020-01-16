{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ведомства представили к отмене более 3 тыс. актов в рамках "регуляторной гильотины"

Предполагается, что данные документы будут признаны утратившими силу с 1 января 2021 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ведомства заявили к отмене более 3 тыс. подзаконных актов в рамках "регуляторной гильотины" и направили их на согласование в Министерство экономического развития и Министерство юстиции РФ. Об этом в четверг сообщается на странице Минэкономразвития в Facebook со ссылкой на выступление замминистра экономического развития РФ - руководителя Федеральной службы по аккредитации Алексея Херсонцева на Гайдаровском форуме.

"Свыше 3 тыс. подзаконных актов России заявлены ведомствами к отмене в ходе реализации механизма "регуляторной гильотины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовленные 27 ведомствами документы об отмене нормативных правовых актов, применяемых при осуществлении 170 видов контроля и надзора, направлены на согласование в Минэкономразвития и Минюст.

Предполагается, что данные документы будут признаны утратившими силу с 1 января 2021 года.

В понедельник возглавлявший кабмин Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма "регуляторной гильотины". По его словам, в ближайшее время выйдет еще один документ по почти 3600 актам СССР правительственного уровня. При этом занимавший пост вице-премьера, руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко отметил, что на сегодня проделано две трети работы по отмене актов в рамках "регуляторной гильотины".

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Также под "гильотину" попадут законы и постановления, принятые в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минобороны не удалось обжаловать взыскание с "Северной верфи" 156 тыс. рублей
Российское военное ведомство требовало взыскать с завода почти 700 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС