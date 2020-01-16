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Формирование правительства России

Рынки почти не отреагировали на одобрение Госдумой кандидатуры Мишустина на пост премьера

Курс доллара замедлил рост до 61,67 рубля, а курс евро - до 68,84 рубля

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Курс рубля и биржевые индексы в ходе торгов на Московской бирже практически не изменились на новостях об одобрении Госдумой кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Курс доллара замедлил рост до 61,67 рубля (+0,41%), а курс евро - до 68,84 рубля (+0,46%). Об этом свидетельствуют данные торгов на 15:29 мск.

В то же время индекс РТС вырос на 0,5%, до отметки в 1610,42 пункта, а индекс Мосбиржи увеличился до 3156,32 пункта, что на 0,76% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование правительства России
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