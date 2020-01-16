МОЭК отсудила у потребителей-должников более 8,1 млрд рублей в 2019 году

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (ПАО "МОЭК") в 2019 году в рамках судебных споров выиграла более 1,5 тыс. дел против потребителей-должников на общую сумму свыше 8,1 млрд рублей. Суды подтверждают позицию компании в 96% случаев, об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

"ПАО "МОЭК" в 2019 году активизировало работу по защите своих интересов в рамках судебных споров. Всего в судах различных инстанций компания выиграла свыше 1500 дел против потребителей-должников на сумму более 8,1 млрд рублей, тогда как в 2018 году было выиграно 1201 дело на 4,4 млрд рублей. Фактическое поступление денежных средств по итогам судебных процессов превысило 5 млрд рублей - это крупнейшая сумма в истории компании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в 2019 году была усилена работа по привлечению к ответственности контролирующих должников лиц: к субсидиарной ответственности по обязательствам должников было привлечено 35 физических и 13 юридических лиц на сумму более 737 млн рублей.

В сообщении отмечается, что с учетом изменений законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве), предусматривающих возможность привлечения к субсидиарной ответственности и дальнейшего банкротства контролирующих должника лиц, МОЭК в 2019 году инициировало банкротство руководителей или бенефициаров компаний-должников на сумму более 30 млн рублей.

"Эта деятельность показала свою эффективность, МОЭК продолжит практику привлечения к субсидиарной ответственности и последующего банкротства владельцев и выгодоприобретателей недобросовестных управляющих компаний - в 2020 году планируется банкротство физических лиц на сумму в несколько сотен миллионов рублей", - добавили в пресс-службе.

Как отметил заместитель управляющего директора - директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО "МОЭК" Алексей Шарафутдинов, которого цитирует пресс-служба, в 96% случаев суды подтверждают позицию компании.