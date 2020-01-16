Сервис YouDo запускает платформу для компаний по заказу услуг у самозанятых граждан

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сервис YouDo запускает платформу для заказа услуг у самозанятых граждан для юридических лиц. Об этом в четверг сообщил сооснователь сервиса Алексей Гидирим на панельной дискуссии Гайдаровского форума "Налоги в цифровом мире".

"По разным данным, в РФ более 15 млн самозанятых граждан, которые находятся в серой зоне. В этой зоне также присутствуют и большие сектора экономики, например, строительный сегмент. Но также мы видим и желание обеих сторон выходить из тени. Уже сейчас мы тестируем B2B-направление по работе компаний с самозанятыми в сфере строительства - мы проводим аукционы, исполнители назначаются на выполнение работ и получают выплаты", - цитирует пресс-служба сервиса слова Гидирима.

По его словам, ранее YouDo уже тестировал B2B-направление, но исполнители не хотели регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Благодаря новому налоговому режиму для самозанятых компании могут эффективно закрывать свои потребности через людей, ищущих временную подработку. Число верифицированных исполнителей сервиса уже превышает 2 млн, добавил он.

"На мой взгляд, 2020 год будет прорывным с точки зрения роста самозанятых, поскольку эксперимент уже признан успешным: в 2019 году в четырех регионах в качестве самозанятых официально зарегистрировалось более 330 тыс. граждан, а с начала этого года режим заработал еще в 19 регионах страны", - отметил Гидирим.

Режим самозанятых сначала появился как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С этого года данный статус стал доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.