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Объем продаж магазинов duty free на Хайнане в 2019 году вырос на 35%, до $1,9 млрд

На острове функционируют четыре магазина беспошлинной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 16 января. /ТАСС/. Общий объем продаж магазинов беспошлинной торговли в южной китайской провинции Хайнань в 2019 году составил 13,61 млрд юаней (около $1,97 млрд), что на 35% превысило показатель 2018 года. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на провинциальное управление финансов.

За указанный период в магазинах duty free в провинции было совершено около 3,84 млн покупок - рост на 34% в годовом исчислении. Одним из пиковых дней продаж стал Новый год, когда было реализовано свыше 70 тыс. единиц товара на 54 млн юаней ($7,9 млн). Рост данных показателей по сравнению с тем же периодом 2018 года составил 35,91% и 19,69% соответственно.

В настоящее время на острове функционируют четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году.

Магазины беспошлинной торговли являются частью плана властей по продвижению международного туризма на Хайнане. В целях создания наиболее благоприятных условий для гостей провинции в декабре 2018 года было решено повысить максимальную сумму покупок в duty free на Хайнане с 16 до 30 тыс. юаней (с $2,28 до $4,48 тыс.) без ограничений на количество приобретаемых товаров.

30 декабря 2019 года магазин duty free в городе Санья пополнился еще одним крупным торговым центром площадью 64 тыс. квадратных метров, который включает в себя магазины с различными местными и международными брендами, развлекательную инфраструктуру и рестораны, среди которых четыре, удостоенные звезд в ресторанном рейтинге "Мишлен".

Теги
КитайХайнань
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