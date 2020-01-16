Международные резервы России к 10 января увеличились на $7,7 млрд

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 10 января 2020 года составили $557,5 млрд, что на $7,7 млрд (1,4%) выше уровня на последнюю отчетную дату, сообщил Банк России.

На 27 декабря 2019 года международные резервы РФ составляли $549,8 млрд.

По данным регулятора, увеличение резервов произошло преимущественно в результате положительной переоценки.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.