{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Международные резервы России к 10 января увеличились на $7,7 млрд

В Банке России сообщили, что они составили $557,5 млрд

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 10 января 2020 года составили $557,5 млрд, что на $7,7 млрд (1,4%) выше уровня на последнюю отчетную дату, сообщил Банк России.

На 27 декабря 2019 года международные резервы РФ составляли $549,8 млрд.

По данным регулятора, увеличение резервов произошло преимущественно в результате положительной переоценки.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минобороны не удалось обжаловать взыскание с "Северной верфи" 156 тыс. рублей
Российское военное ведомство требовало взыскать с завода почти 700 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС