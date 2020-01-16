Enel X создаст виртуальную электростанцию для оптимизации сетевой нагрузки в Италии

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Enel X объединит энергетические системы жилых домов Италии в единой систему для разработки "виртуальной электростанции", позволяющей оптимизировать сетевую нагрузку. Данный шаг стал возможным после внесения регуляторных изменений итальянским сетевым оператором Terna, сообщило издание Energy Storage News.

"Потенциал экспериментов и разработок, проводимых совместно с Enel X в Италии, огромен - в Италии насчитываются тысячи аккумуляторов и частных мини-электростанций, которые смогут обеспечить стабильность и оптимальную нагрузку энергетических систем", - отметил руководитель лаборатории продуктов и инноваций Enel X Марко Газзино.

С помощью виртуальной электростанции частные пользователи и владельцы аккумулирующих энергию устройств смогут участвовать в программах активного управления спросом. В качестве агрегатора выступит Enel X, которая займется подключением распределенных по всей территории Италии аккумуляторов и генераторов энергии в объединенную систему и сформировать единый рынок электроэнергии.

Terna подтвердила, что в рамках ее национального плана развития энергосетей было заключено более 120 контрактов на создание цифровых решений в энергетике.