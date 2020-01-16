Чувашия намерена довести уровень госдолга до менее 40% от собственных доходов к 2021 году

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Уровень госдолга Чувашии к 2021 году составит порядка 7,5 млрд рублей, это менее 40% собственных доходов республики. Об этом в четверг сообщил ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума глава Чувашии Михаил Игнатьев.

"У нас на 1 января 2021 года госдолг будет от собственных доходов менее 40%. В денежном выражении это где-то 7,5 млрд рублей", - сказал глава республики.

Игнатьев добавил, что республика ежегодно снижает госдолг, вне зависимости от выделения дополнительных средств по выполнению мероприятий действующих государственных программ.

В конце прошлого года в пресс-службе министерства финансов республики ТАСС сообщили, что на 1 октября 2019 года государственный долг республики составил 7 млрд 392,8 млн рублей. Снижение к объему государственного долга Чувашии на 1 января 2019 года составило 5 млрд 516,8 млн рублей или 42,7%. По информации ведомства, уменьшение государственного долга обусловлено погашением кредитов кредитных организаций, привлеченных в 2018 году на финансирование дефицита республиканского бюджета, и погашением долговых обязательств Чувашии.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.