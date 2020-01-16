{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Курортный сбор в России

Объем курортного сбора на Ставрополье в 2019 года на 14% превысил прогнозный показатель

Сумма составила по предварительным данным 293 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Объем курортного сбора в Ставропольском крае по итогам 2019 года на 14% превысил ожидаемый показатель в связи с увеличением турпотока в регион. Сумма составила по предварительным данным 293 млн рублей вместо ожидаемых 256 млн рублей, сообщил журналистам в четверг губернатор Владимир Владимиров.

"Пока что цифра - 293 млн рублей, это предварительные данные", - сказал он.

Владимиров отметил, что, помимо строительства объектов курортной инфраструктуры, средства будут направляться на содержание этих объектов и на их проектирование.

Ранее в региональном Министерстве туризма и оздоровительных курортов сообщали, что в 2019 году в Ставропольском крае планировали собрать 256 млн рублей курортного сбора. По данным властей, рост объема курортного сбора в крае обусловлен увеличившимся турпотоком и достаточно высокой платежной дисциплиной приезжающих туристов.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае. В Ставропольском крае сбор введен в 139 санаториях и 264 гостиничных комплексов Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказКурортный сбор в РоссииКраснодарский крайСКФОКрымАлтайСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Минобороны не удалось обжаловать взыскание с "Северной верфи" 156 тыс. рублей
Российское военное ведомство требовало взыскать с завода почти 700 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС