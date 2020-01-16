Объем курортного сбора на Ставрополье в 2019 года на 14% превысил прогнозный показатель

СТАВРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Объем курортного сбора в Ставропольском крае по итогам 2019 года на 14% превысил ожидаемый показатель в связи с увеличением турпотока в регион. Сумма составила по предварительным данным 293 млн рублей вместо ожидаемых 256 млн рублей, сообщил журналистам в четверг губернатор Владимир Владимиров.

"Пока что цифра - 293 млн рублей, это предварительные данные", - сказал он.

Владимиров отметил, что, помимо строительства объектов курортной инфраструктуры, средства будут направляться на содержание этих объектов и на их проектирование.

Ранее в региональном Министерстве туризма и оздоровительных курортов сообщали, что в 2019 году в Ставропольском крае планировали собрать 256 млн рублей курортного сбора. По данным властей, рост объема курортного сбора в крае обусловлен увеличившимся турпотоком и достаточно высокой платежной дисциплиной приезжающих туристов.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае. В Ставропольском крае сбор введен в 139 санаториях и 264 гостиничных комплексов Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.