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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Старовойт: новую систему наполнения дорожных фондов можно апробировать к 2022 году

Губернатор Курской области Роман Старовойт направил предложения по корректировке системы в Минтранс

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Возможность апробировать скорректированную систему наполнения дорожных фондов в пилотных регионах России появится в течение ближайших двух лет, сообщил ТАСС в четверг в кулуарах Гайдаровского форума губернатор Курской области Роман Старовойт, возглавляющий подгруппу Госсовета "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" и обобщивший предложения из различных субъектов РФ.

В октябре Старовойт на совещании о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" предложил пересмотреть способы наполнения региональных дорожных фондов, в том числе в части использования в качестве основного источника транспортного налога. В 2019 году по поручению председателя правительства эксперты приступили к разработке предложений по корректировке системы наполнения региональных дорожных фондов, значительная часть которых формируется в настоящее время также за счет акцизов.

"Я обобщил все предложения от субъектов Российской Федерации и направил в Минтранс, сейчас Минтранс изучает их, чтобы потом представить предложение в правительство <...>. Пилоты, я думаю, можно через год-два внедрить, я предложил бы, чтобы Курская область была пилотным регионом", - сказал Старовойт.

По словам главы Курской области, транспортный налог несправделив и нуждается в пересмотре. В части корректировки системы наполнения дорожных фондов из регионов России поступили десятки предложений, в частности, перспективные и технически проработанные из Белгорода и Татарстана. Среди предложений - платежи, которые зависят от интенсивности использования автомобиля, для подсчета которой предлагается использовать систему "Эра Глонасс".

"Правильнее было бы отменить транспортный налог, но поработать с акцизом: ты ездишь на автомобиле, значит, эксплуатируешь дорогу и больше платишь, если стоит машина, то не платишь", - добавил Старовойт.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

Теги
РоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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