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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

МЭР ожидает первого чтения законопроектов по "регуляторной гильотине" в начале февраля

В ведомстве ожидают, что поправки в законопроекты, которые могут потребоваться для второго чтения, также примут оперативно, чтобы "разрыв был минимальным"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ рассчитывает, что законопроекты о реализации реформы контрольно-надзорной деятельности пройдут первое чтение в Госдуме в начале февраля. Об этом сообщил в четверг журналистам на Гайдаровском форуме статс-секретарь - замглавы министерства Савва Шипов.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для ее реализации правительство разработало законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)". Президент РФ Владимир Путин поручил завершить реформу в 2020 году.

"Состоялись заседания целого ряда комитетов Государственной думы, на которых эти законопроекты рассматривались. Мы рассчитываем, что их принятие в первом чтении буквально в первых числах, в начале феврале произойдет", - сказал Шипов.

По его словам, в министерстве ожидают, что поправки в законопроекты, которые могут потребоваться для второго чтения, будут также приняты оперативно, чтобы "разрыв был минимальным". "Тогда мы как раз укладываемся в те сроки, которые были поставлены [президентом]", - уточнил замминистра.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС является генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

Теги
РоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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