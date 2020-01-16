Силуанов: от нового правительства ждут новых предложений по ускорению роста экономики

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. От нового правительства ждут новых идей, предложений по ускорению роста экономики России, сообщил журналистам и.о. первого вице-премьера, министра финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума.

"Я думаю, что смена правительства - это тот шаг, который говорит о том, что от нового правительства ждут новых предложений, новых идей и более высоких темпов динамики развития. Поэтому новое правительство должно по-новому взглянуть на действующую ситуацию, более четко структурировать те задачи и, главное, как добиваться целей, поставленных президентом в указе 2018 года, и как реализовать те задачи, которые поставлены были в послании президента", - сказал Силуанов.

По его словам, новое правительство должно сейчас определиться с приоритетами, инструментами и показать результат. "От правительства ждут новых результатов, новой динамики", - добавил Силуанов.