Авиасообщение между Волгоградом и Ростовом возобновится в марте

ВОЛГОГРАД, 16 января. /ТАСС/. Прерванное в конце года авиасообщение между Волгоградом и Ростовом-на-Дону возобновится в марте, сообщила в четверг ТАСС представитель международного аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

"С 3 марта этого года возобновится авиасообщение Волгоград - Ростов-на-Дону. Полетная программа компании "Азимут" по этому направлению закончилась в конце 2019 года. Теперь рейсы будет выполнять авиакомпания Utair по вторникам и пятницам. С 8 по 22 марта рейсы дополнятся еще одной частотой - воскресенье", - сказала Голодова.

Она уточнила, что из Ростова-на-Дону самолеты станут приземляться в волгоградском аэропорту, после чего будут отправляться в Краснодар. В тот же день в Ростов-на-Дону будет направляться другой борт, прибывающий в Волгоград из Уфы.