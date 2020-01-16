"Регуляторная гильотина" может продлиться до 2023 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Отмена нормативных правовых актов всех уровней - федерального, регионального и муниципального в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, может продлиться до 2023 года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития, руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев на панельной дискуссии "Что проверять и как проверять? Новые законы в сфере контрольно-надзорной деятельности" в рамках Гайдаровского форума.

По его словам, отмена региональных и муниципальных актов требует дополнительной работы с регионами, в том числе, с Советом Федерации. Ранее правительство планировало завершить реформу контрольно-надзорной деятельности до 2021 года.

"До 1 января (2021 года - прим.ТАСС) мы должны завершить в любом случае гильотину в контексте актов федерального уровня. И еще раз подчеркну, мы призываем сделать это (представить акты, которые подлежат отмене в рамках "регуляторной гильотины" - прим. ТАСС) в первом квартале этого года, потому что три квартала после - это на новые требования. Дальше - это тема субъектов. Здесь стоит срок - до 1 января 2022 года", - сказал Херсонцев, добавив, что нормативные акты субъектов, которые пойдут под "регуляторную гильотину", планируют определить и отменить до 2022 года, а муниципальные - до 2023 года. При этом он отметил, что предполагаемое количество региональных и муниципальных актов, подлежащих отмене, намного меньше федеральных.

Как пояснил ТАСС Херсонцев, самая глобальная работа заключается в отмене нормативных правовых актов федерального уровня.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разработало законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)" и внесло их в Госдуму.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главной темой обозначено "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.