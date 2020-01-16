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Формирование правительства России

Титов ожидает от Мишустина на посту премьера устойчивый рост несырьевой экономики

Как отметил бизнес-омбудсмен РФ, предприниматели сегодня испытывают сложности во многом из-за существующих экономических факторов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов надеется, что в числе первых шагов Михаила Мишустина на посту премьера будут действия по обеспечению устойчивого роста несырьевой экономики и налаживание реального диалога по проблема бизнеса. Об этом в четверг он сообщил ТАСС.

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"Поздравляем с назначением. Конечно, очень важно, чтобы менялась экономическая политика. Мы забыли про рост и проводим жесткую финансовую политику. На мой взгляд, среди первых необходимых шагов (на посту премьера) - обеспечить устойчивый рост по несырьевой экономике. Мы в ближайшее время направим свои предложения. Касательно отношений с бизнесом, - главное, чтобы не было косметических шагов для галочки, а был реальный диалог по решению проблем", - сказал Титов.

Он подчеркнул, что предприниматели сегодня испытывают сложности не только из-за уголовного преследования или административного давления, а во многом из-за существующих экономических факторов, например, "тех же высоких процентных ставок и низкой рентабельности бизнеса".

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства. Ранее Госдума дала согласие президенту на назначение Михаила Мишустина на пост премьера.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияТитов, Борис ЮрьевичФормирование правительства России
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