Минфин Карелии выделит 90 млн рублей на покупку новых автобусов для районов

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 января. /ТАСС/. Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии подготовило заявку на покупку 29 автобусов для муниципалитетов и районных транспортных предприятий. На эти цели министерство финансов региона выделит 90 млн рублей, сообщил во время заседания комиссии по транспорту в Законодательном собрании Карелии первый замминистра транспорта республики Виталий Спиридонов.

"По информации Минфина, на февральскую сессию будет вынесено изменение, и 90 млн рублей выделяется муниципалитетам на приобретение подвижного состава", - сказал он.

Всего в заявке районов республики на обновление транспорта значатся 47 единиц, это малоразмерные "Газели" и автобусы марки МАЗ. Чтобы полностью закрыть нужды муниципальных подвижных парков, нужно около 150 млн рублей. Первую закупленную партию из 29 автобусов распределят среди всех районов республики. Для обеспечения качественных транспортных услуг между районами Карелии также привлекут силы республиканских государственных перевозчиков.

"Кроме этого, мы оптимизируем наши межмуниципальные маршруты, чтобы закрыть некоторые населенные пункты, которые входят в муниципальную сеть автобусного обслуживания. Главой поставлена задача, чтобы начать с кластера Приладожья. Ведется работа по открытию филиала "Карелавтотранса", чтобы весь приладожский "куст" - Сортавала, Лахденпохья, Питкяранта - взвалить на плечи предприятия и обеспечить обслуживание этого района силами и подвижным составом "Карелавтотранса", - отметил Спиридонов.

Обновленный парк автобусов

Возможности республиканского перевозчика "Карелавтотранса", чей автобусный парк имел почти стопроцентный износ, значительно увеличились в результате полного обновления транспортного парка за счет финансовой поддержки в размере около 200 млн рублей из бюджета Карелии и резервного фонда РФ в 2019 году. По словам Спиридонова, появление новых автобусов на междугородных маршрутах привело к тому, что в региональное министерство практически перестали поступать жалобы на автобусное обслуживание.

С нового года транспортное ведомство также снимет ограничение на формирование тарифов на междугородные перевозки в Карелии в связи с ростом цен на дизельное топливо почти в 1,5 раза. При этом, по прогнозам министерства, на пассажирах эти изменения скажутся незначительно, а резкий рост цен за билет сдержит высокая конкуренция на рынке перевозок.

"Основная составляющая расходов [предприятия] была связана с проблемами старого подвижного состава, это запасные части, ремонт и так далее. Другая часть - это топливо, но она некритична. Возможно, повышение произойдет на 5-10%, но окончательную экономику предприятия будет считать уже руководство. Мы не допустим кратного повышения [цен]", - прокомментировал ТАСС представитель министерства.