Глава РСПП считает, что правительство может изменить правило формирования ФНБ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Новое правительство может пойти на повышение цены отсечения на нефть при формировании ФНБ, что позволит ему изыскать дополнительные доходы для финансирования мер социальной поддержки населения, изложенных в послании президента. Об этом заявил ТАСС глава РСПП Александр Шохин, комментируя решение Государственной думы об утверждении кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

"Те 450 млрд рублей на этот год, которые потребуются для реализации социального раздела послания президента, это определенное перераспределение ресурсов. Сегодня Михаил Мишустин сказал, что не пострадают другие обязательства бюджета: и федерального, и региональных. Но, в частности, безусловно, речь может пойти и об определенном механизме использования ФНБ не только для реализации инфраструктурных проектов, но и для решения проблем бедности", - сказал Шохин.

Он пояснил, что таким механизмом может стать повышение цены отсечения на нефть в бюджетном правиле. "И ресурс за счет этого может появиться дополнительный [у правительства для достижения целей в соцсфере]", - сказал глава РСПП.

"Тем не менее, Михаил Мишустин человек сбалансированный, взвешенный, знающий не только как формулировать цели, но и как добиваться их достижения. Поэтому надеемся, что все здесь будет выстроено достаточно прозрачно и результат будет достигнут", - сказал он.

В соответствии с бюджетным правилом, Минфин РФ ежемесячно покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже определенного уровня, эту валюту Минфин направляет в резервы. В 2019 году цена отсечения в бюджетном правиле составляла $41,6 за баррель, в 2020 году этот показатель повысится до $42,4 за баррель с учетом индексации.