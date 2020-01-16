Кудрин не получал предложений войти в состав нового правительства

"Нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Вы знаете, я сейчас взял обязательство перед президентом по Счетной палате. Пока что прошло полтора года, пока, мне кажется, нужно еще в Счетной палате поработать. Я не чувствую себя оторванным от самых острых проблем - вы видели мое выступление на Совете по стратегическому развитию. И те предложения, которые мы сформулировали, вошли в перечень поручений президента. В целом, меня устраивает такая модель", - отметил Кудрин.

При этом он добавил, что не ожидает существенного обновления состава правительства. "Я не ожидаю существенного обновления. Это правительство достаточно молодое, и за исключением, может быть, нескольких случаев, я предполагаю, оно сохранится", - сказал он.

По его словам, премьер-министр Михаил Мишустин, возглавлявший до этого Федеральную налоговую службу, выполнил на этом посту все задачи, которые перед ним ставились. "По-моему, за время своей работы он выполнил все задачи, которые на него возлагались" - сказал Кудрин.

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