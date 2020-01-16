Глава РФПИ считает, что вложение средств ФНБ в инфраструктуру ускорит рост экономики РФ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Инвестирование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурные проекты позволит ускорить экономический рост РФ, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Такое мнение он высказал журналистам.

"Инвестиционное и деловое сообщество крайне высоко оценивает планы Михаила Мишустина, председателя правительства РФ, по ускорению реализации национальных проектов и увеличению, и стимулированию инвестиций в инфраструктуру. Поддерживаем планы по инвестированию средств ФНБ в окупаемую инфраструктуру. Безусловно, использование защищенных окупаемых инвестиций ФНБ в инфраструктуру - это мера, которая ускорит экономический рост России", - заявил Дмитриев.

Глава РФПИ считает, что опыт Мишустина в финансовой сфере позволит нарастить инвестиции в РФ.

"Михаил Мишустин известен не только как крайне успешный государственный деятель, но еще и как опытный и успешный инвестор, который возглавлял один из крупнейших инвестфондов России - UFG. Понимание инвестиционного сообщества и опыт руководителя федерального уровня дают ему уникальную возможность для того, чтобы значимо нарастить инвестиции в России", - сказал Дмитриев.

Правительство РФ ушло в отставку 15 января. Новым премьер-министром России 16 января назначен Михаил Мишустин. До этого он почти 10 лет руководил Федеральной налоговой службой РФ.