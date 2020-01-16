Банк Литвы утвердил эталон физического аналога первой в мире коллекционной криптомонеты

ВИЛЬНЮС, 16 января. /ТАСС/. Первая в мире коллекционная криптомонета, которая в ближайшие месяцы будет выпущена Литвой, посвящается общественным деятелям, подписавшим 16 февраля 1918 года Акт о провозглашении независимости Литвы. Эталон ее физического аналога одобрен правлением Центробанка страны Lietuvos bankаs, сообщил банк в четверг.

В физическом исполнении она будет выглядеть как банковская карта. По ее верхней части идет трехцветная желто-зелено-красная полоска цветов литовского флага, под которой расположено коллективное фото двадцати членов Литовской Тарибы (Совета) - общественных деятелей, подписавших 16 февраля 1918 года Акт о провозглашении независимости Литвы. Их называют сигнаторами, то есть теми, кто своей подписью утвердил основополагающий для государства документ. Рядом расположена репродукция автографов отцов-основателей, которые они поставили под актом.

Номинал монеты - €19,18, что отсылает к году принятия документа. Ее физический аналог изготовляется из серебра. Вес карты-монеты составляет 36,36 грамма.

Центробанк выпускает 24 тыс. цифровых токенов (жетонов). Они распределены по шести категориям по роду занятий сигнаторов, то есть по 4 тыс. штук, посвященных каждому лицу. Желающий приобрести виртуальную монету покупает шесть токенов, которые достаются ему по принципу случайности. Все они могут, например, оказаться из одной категории, посвященной, скажем, ксендзам, которых среди сигнаторов было четыре человека. Только тот, кто соберет токены всех шести категорий, сможет обменять их на физическую монету-карточку.