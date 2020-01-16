Сбербанк выплатит страховые возмещения вкладчикам Нэклис-банка

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Сбербанк в качестве агента для выплаты страховых возмещений вкладчикам московского Нэклис-банка, у которого 10 января ЦБ отозвал лицензию. Об этом сообщается в четверг пресс-релизе АСВ.

"Агентство 20 января 2020 года <...> начнет выплату страхового возмещения вкладчикам ООО КБ "Нэклис-Банк", в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО Сбербанк", - говорится в сообщении АСВ.

Возмещение выплачивается вкладчику за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма возмещения в иностранной валюте рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на день отзыва лицензии - 10 января.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нэклис-банка 10 января 2020 года. По данным регулятора, банк полностью утратил капитал вследствие доформирования резервов по ряду активов и проводила операции, имеющие признаки вывода активов. Более того, на балансе кредитной организации сформировался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Наконец, Банк России неоднократно применял меры в отношении Нэклис-банка в связи за нарушениями федерального законодательства.

Согласно данным отчетности, по величине активов Нэклис-банк на 1 декабря 2019 года занимал 251-е место в банковской системе РФ.